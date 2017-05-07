كشف شهود عيان، التفاصيل الكاملة للجريمة التي راح ضحيتها رجل أمن، وأصيب على إثرها بائع محل للمجوهرات بالسوق العامة في محافظة ضباء مساء أمس الأول (الجمعة)، مشيرة إلى أن الجاني دخل محل الذهب، متخفياً بزي نسائي، وحين اكتشف البائع حيلته سارع إلى إبلاغ الجهات الأمنية، التي وصلت إلى الموقع سريعاً بقيادة الرقيب أول عطا الله سويلم الحويطي، وفي الحال أطلق الجاني عدة رصاصات باتجاه سيارة الدورية، مما أدى إلى استشهاد الرقيب أول الحويطي.
ووفقاً لـ”عكاظ”، أكد الشهود أن الجاني لم يكتف بهذا، بل أطلق دفعات من نيران سلاحه الرشاش إلى بائع محل الذهب حسين الوابلي، الذي تعرض لإصابات حرجة وخطيرة نُقل على أثرها للمستشفى، وتمكن القاتل من السيطرة على سيارة الدورية بعد سحب رجل الأمن إلى الرصيف وفرّ هارباً بعد سرق كميات من الذهب والمجوهرات.