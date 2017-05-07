تعرضت منازل عدد من المواطنين لتصدعات في الجدران والأرضيات بحي العسيلة في مكة المكرمة، وأرجع المواطنون السبب في ذلك إلى عمليات التفجير التي تتم في الجبال القريبة من الحي لصالح تنفيذ مشروع الطريق الدائري الرابع، الذي تنفذه أمانة العاصمة المقدسة.
وأكد المواطن علي الزهراني لـ«الوطن» أن منزله حديث ودوي التفجيرات تسبب في ظهور شروخ وتصدعات في عدد من منازل الحي وجدار منزله. وطالب المواطن خالد الشريف، المقاولين المنفذين للمشروع باستخدام طرق بديلة للتفجير غير استخدام الديناميت، حفاظا على منازل الحي وعدم إزعاج السكان من جراء أصوات التفجير. من جانبه، أكد مدير الإعلام والنشر في أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني لـ«الوطن» أنه عند القيام بأي عملية تفجير للصخور التي تعترض تنفيذ بعض المشاريع فإن الأمانة حريصة على اتخاذ كافة الاحتياطات الكفيلة بالسلامة، بحيث يتم التفجير في غاية الحذر والحرص واتخاذ الاحتياطات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، مستدركا أنه لا يتم التفجير إلا في المواقع التي تبعد عن أماكن تواجد السكان حرصا على سلامتهم. ودعا زيتوني، المواطنين المتضررين إلى إثبات حالات الضرر من خلال مكاتب هندسية، تثبت أن تصدعات منازل الحي ناتجة عن عمليات التفجير، والتقدم بها إلى أمانة العاصمة المقدسة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.