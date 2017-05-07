تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو شن فيه عضو مجلس النواب المصري ورئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور، هجوماً عنيفاً على الإعلامي وليد الفراج وخلال تصريح صحفي لمرتضى منصور قال لمراسل برنامج أكشن يادوري: ” الشعب السعودي كله يحب كهربا وأنا أحب الشعب السعودي كله إلا وليد الفراج”.
ليرد الإعلامي السعودي وليد الفراج خلال برنامجه على تصريح منصور قائلاً: “قال يعني أنا اللى ميت ميت في دباديبك”.
يذكر أن الفترة الأخيرة كانت قد شهدت شدا وجذبا بين الطرفين، حيث هاجم مرتضى الفراج عبر عدة لقاءات تلفزيونية، فيما كتب الإعلامي السعودي مقالا بصحيفة الرياض هاجم خلاله رئيس نادي الزمالك.