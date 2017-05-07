أعلن مجلس تصفية عقارات تركة الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي، عن انتهاء أول مزادات التركة، مساء اليوم، حيثُ تم بيع 4 عقارات بقيمة إجمالية تجاوزت 644 مليون ريال، وأقيم المزاد في العاصمة الرياض.
وفيما يخص العقارات التي تم بيعها وقيمتها، فالأول هو مركز “توران سنتر”، ووصل إلى 246 مليون ريال لشركة عبدالله السبيعي، أما مركز “إلكترون” فتم بيعه بقيمة 91 مليون ريال للمستثمر محمد الحارثي، وأيضًا العقار الثالث وهو “سوق الرياض التجاري” تم بيعه بقيمة 101 مليون ريال لأحد الورثة، وهو رجل الأعمال نايف بن صالح الراجحي.
وكذلك اشترى “نايف الراجحي أرض السلي التي طُرحت بالمزاد بقيمة 206040000، بعد أن حُدِّد سعر المتر المربع بـ510 ريالات، وتقع الأرض شرق الرياض (داخل حدود الدائري الثاني) مقابل بوابة إسكان الحرس الوطني. وتبلغ مساحة الأرض 404.000م2، وهي عبارة عن أرض خــــام فـي موقـع متــميز للاستثمارات اللوجستية ومســــتودعات الأنشـطة التجاريـة الملائمـة
أما “توران سنتر”، فيقع على تقاطع أشهر طرق العاصمة الرياض (على طريقي الملك فهد والأمير محمد بن عبدالعزيز )، وتبلغ مساحته الإجمالية 8.160م2، فيما يُعتبر سوق الرياض التجاري، من أشهر المراكز التجارية في المنطقة التجارية (البطحاء)، وتبلغ مساحته الإجمالية 6.843.47م2..بحسب مزمز