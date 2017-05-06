إعادة محاكمة رجل أعمال شهير أقام حفلا مختلطا داخل منتجع في جدة.. والانتربول يبحث عن نجله

المحتوى السابق المحتوى التالي توقعات بهطول أمطار على الرياض وعدد من مناطق المملكة ابتداءً من اليوم