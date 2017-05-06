تستعد محكمة سعودية لحسم دعوى أقيمت ضد رجل أعمال، صاحب شاليهات شهيرة، أقام حفل مختلط داخل منتجع في جدة، وذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وكشفت مصادر مطلعة أن رجل الأعمال هرب هو ونجله خارج المملكة خوفًا من تنفيذ أحكام قضائية بشأنهما، في حين صدر بحق نجله مؤخرًا، أوامر قبض لجلبه بواسطة البوليس الدولي “إنتربول”.
ووفقًا لـ “عكاظ”، فإنه سبق وصدر قرارًا بإغلاق “الشاليه” لثلاث سنوات، وسجن رجل الأعمال عامين، بالإضافة إلى سجن خمسة متهمين آخرين بين عام وثلاثة أعوام، ولكن اعترض الادعاء العام على الحكم، مطالبًا بتطبيق عقوبات أشد، لذا تقرر نقضه.
وكان قد تسببت عدة مقاطع مصورة، تداولها نشطاء مواقع التواصل، لحفل مختلط داخل منتجع بجدة، في عيد الفطر الماضي، وما ظهر فيه من تجاوزات في محاكمة رجل الأعمال وآخرين، ما زالوا موقوفين حتى الآن.
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