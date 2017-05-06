وجه حميدان التركي، السجين السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية٬ رسالة صوتية إلى مسانديه والمتضامنين معه في القضية، عقب رفض لجنة الإفراج المشروط العفو عنه.
وقال حميدان التركي في رسالته الصوتية التي نشرتها ابنته “أروى” عبر حسابها بموقع “تويتر”: “السلام عليكم، جزاكم الله خيراً على كل ما فعلتموه، والحمد لله الذي عرفنا عليكم وعرفكم علينا، وجزاكم الله خيراً على دعائكم، وما عند الله خير وأبقى، فلا تقلقوا؛ الله سينصرنا وإياكم، ويربط على قلوبنا وقلوبكم جميعاً”..بحسب مزمز
يُذكر أن لجنة الإفراج المشروط التي شكلها القضاء الأمريكي قد أعلنت رفضها النهائي لطلب حميدان التركي المسجون منذ عام ٬2005 بتهمة إساءة معاملة خادمته الإندونيسية٬ بالإفراج المشروط عنه، وإعادة النظر فيه بعد سنة.