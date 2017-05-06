أظهر مقطع فيديو رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر وهو في حالة سكر شديد، خلال إحدى محادثات جنيف للسلام التي تجرى بين النظام السوري والمعارضة المسلحة، تحت رعاية الأمم المتحدة.
والتقطت عدسات الكاميرات يونكر وهو يتصرف بشكل غريب، حيث إنه مازح الزعماء والدبلوماسيين، وضرب الأرض بقدميه عدة مرات بخلاف ما يجري اتباعه في البروتوكولات.
ووجهت جهات عدة اتهامات لرئيس المفوضية بأنه كان بالفعل ثملا خلال لقاءات دولية مهمة، لكن صحيفة “ذي صن” البريطانية قالت إن يونكر نفى الاتهامات الموجهة إليه، عازيا تحريكه لقدميه بشكل غريب إلى حادث سيارة تعرض له عام 1989.