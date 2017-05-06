أحبط رجال الأمن في سجن الحائر محاولة تهريب عدد 379 من الحبوب المخدرة المحظورة، و 56 جرام من الحشيش المخدر، وجهازي هاتف نقال إلى داخل السجن، حيث كانت مخبأة داخل مركبة تابعة لإحدى المؤسسات الخاصة المتعاقدة مع المديرية العامة للسجون..بحسب لجينيات
و أوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد الدكتور أيوب بن نحيت بشأن المقطع المتداول الذي يبين عملية ضبط ممنوعات قبل تهريبها إلى سجن الحائر، بأنه تم صباح يوم الثلاثاء الماضي، ضبط ممنوعات من خلال وحدة الشرطة العسكرية بالإدارة العامة لسجن الحائر أثناء قيامهم بعملهم اليومي في حراسة مرافق السجون وتطبيق عمليات التفتيش الدقيقة، حيث تم إحباط محاولة تهريب عدد 379 من الحبوب المخدرة المحظورة، و 56 جرام من الحشيش المخدر، وجهازي هاتف نقال كانت مخبأة داخل مركبة تابعة لإحدى المؤسسات الخاصة المتعاقدة مع المديرية العامة للسجون وكان يستقلها ثلاثة من العمالة الوافدة الذين يعملون في المؤسسة نفسها.
وأضاف: أحيل الأشخاص المتورطون رفق ماضبط بحوزتهم للجهة الأمنية المختصة لإستكمال التحقيق تمهيداً لمحاكمتهم.
يذكر أن المديرية العامة للسجون استحدثت مؤخراً وحدةً لمكافحة الممنوعات ووحدة للشرطة العسكرية مزودة باحدث التقنيات المتخصصة في مجال تقنيات أجهزة التفتيش ومكنت منسوبيها من الإنخراط في دورات تخصصية لتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم الشخصية، وكان لها الأثر الكبير في مكافحة وضبط الممنوعات بأنواعها.