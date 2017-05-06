يعتزم ديوان المراقبة العامة رفع كفاءة الإنفاق العام، بشكل ملموس المرحلة المقبلة، وتحسين أداء الأجهزة الحكومية من خلال إعادة النظر في هيكلتها الإدارية والرقابية، وفق «خارطة طريق» تتسم بالوضوح والشفافية، وبما يضمن المساهمة الجوهرية في تحقيق «رؤية 2030»..بحسب لجينيات . وإلى ذلك يشارك وزراء ومختصون من داخل المملكة وخارجها غدًا فى ندوة ينظمها الديوان تحت عنوان «دور حوكمة الأجهزة الحكومية في تحقيق رؤية 2030» وتناقش ما يلي:
- توقعات بهطول أمطار على الرياض وعدد من مناطق المملكة ابتداءً من اليوم
- خارطة طريق لضبط الإنفاق الحكومي
- 7 سنوات لإنقاذ مستشفى الخميس من التعثر
- محللون يكشفون: زيارة ترامب للسعودية لها أهداف ودلالات ورسالة قوية لإيران.. وهو يراهن على الجواد الرابح
- عضو شورى مهاجمًا وزارة التعليم: النتائج تفضحكم
- وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية..أمر سامٍ بتمكين المرأة السعودية من الخدمات دون اشتراط موافقة ولي أمرها
- القبض على مطلوبين في مداهمة أمنية بالعوامية
- السبهان: النظام الإيراني مارق وسيجد الردع
- شاهد.. قوات حرس الحدود تنفذ تمرين طوفان بحضور قيادات عسكرية ودبلوماسية من دول الجوار
- ولي العهد لرجال حرس الحدود: جهودكم وتضحياتكم ليس هناك ما يقابلها من جزاء دنيوي -صور