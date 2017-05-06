في وقت يعاني فيه سكان منطقة عسير من تعثر مشروع المدينة الطبية بطريق الملك عبدالله ووقوفها «هيكلا» منذ سنوات، وتعالي أصوات مرضى المنطقة من تأخر مواعيدهم وحصولهم على فرص علاج بمستشفيات المنطقة، نتيجة الضغط الكبير، ينضم مشروع مستشفى خميس مشيط المركزي «300 سرير»، والذي يجري العمل في تنفيذه شمال المحافظة إلى قائمة «تخوف» سكان المنطقة بشكل عام والمحافظة بشكل خاص من تعثره، لا سيما أن مدة تنفيذه المتوقعة امتدت من 3 ـ 7 سنوات، إذ انطلقت مرحلة تنفيذه في جمادى الأولى 1434، وتتوقع صحة عسير انتهاء المشروع في نهاية 1441.
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