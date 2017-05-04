أعلن البيت الأبيض قبل قليل أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيزور الرياض في يوم 23 من مايو الجاري، على أن تشمل زيارته للمملكة عقد قمة أمريكية ـ خليجية مع قادة دول الخليج العربي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة تعد الأولى للرئيس الأمريكي بعد انتخابه، ما يؤكد على المكانة الخاصة التي توليها الإدارة الجديدة في واشنطن للسعودية ودول الخليج العربي، ما يشير إلى عودة العلاقة بين الطرفين إلى سابق عهدها من المتانة بعد أن مرت بفترة فتور خلال عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وما أسفر عنه من أزمات وعدم استقرار عمّ المنطقة نتيجة السياسات التي اتبعتها واشنطن آنذاك..بحسب مزمز
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