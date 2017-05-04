فوجئ مواطن يملك أرض منذ قرابة خمسين عامًا بحضور البلدية التابعة لمنطقة الباحة وإزالة الحوش الخاص به، في قرية المليحة بمحافظة غامد الزناد.
وأكد المواطن أحمد عطية علي الغامدي -69 عامًا-، أنه أعلن عن الأرض قبل نحو 13 عامًا لاستخراج صك يثبت تملكه لها، وأنه أقام سُورًا حولها.
وتابع المواطن في شكواه، أنه فوجئ بحضور موظف من البلدية ومعه معدة ثقيلة “شيول”، وأزال السور الذي بناه على أرضه دون وجود أي دوريات أو لجنة من التعديات.
وطالب المواطن إمارة المنطقة بالتدخل والتحقيق في موضوع إزالة حوشه، وفقًا لـ “سبق”.
من جانبها، رد المتحدث الرسمي لأمانة الباحة على شكوى المواطن، موضحًا أنه تمت الإزالة لوجود مشروع توسعة الشارع العام للمحافظة.