تسبب خطأ طبي ارتكبه مستشفى خاص بمنطقة جازان في قطع حالب لأحد المرضى خلال إجراء جراحة منظار لتفتيت حصوة، ليحاول المستشفى بعد ذلك تدارك الخطأ بإجراء ثلاث عمليات له ونقله إلى جناج “vip” وتقديم خدمات الطعام وباقات الورد مجاناً، فيما أكدت الشؤون الصحية فتح التحقيق في الواقعة.
وأوضح المريض ويدعى عبدالله غاوي وفقاً لـ”سبق”، أنه دخل غرفة العمليات الخاص بالمستشفى لإجراء عملية تفتيت حصوة عبر جراحة المنظار لكنه فوجئ بقطع الحبل البولي، ودخوله لإجراء عملية ثانية لعمل قسطرة لموضع الحالب البولي، لافتاً إلى أن العملية تسببت أيضاً في انحباس البول وانتفاخ العضوي الذكري وتسرب البول لداخل جسمه.
وبّين غاوي أن المستشفى أجرى له عملية ثالثة لتصحيح الأخطاء السابقة بسبب تخوفهم من وصول البول إلى منطقة الكلية ومن ثم إصابته بفشل كلوي، لافتاً إلى أن إدارة المستشفى نقلته إلى جناح خاص “vip” وتقديم خدمات الطعام وباقات الورد مجاناً.
بدوره أكد المتحدث الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بجازان نبيل غاوي، أن المديرية شكلت لجنة من إدارة شؤون القطاع الصحي الخاص للإطلاع على الملف الطبي للمريض والإجراءات المتخذة بشأنه، لمعرفة مدى وجود أخطاء طبية من عدمه واتخاذ اللازم بشأنها.
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