أثارت أمنية الفنان طارق العلي حينما قال “أتمنى السماح للمرأة بالتمثيل على خشبة المسرح في السعودية، أثناء حديثه لموقع “عين اليوم”، جدلًا واسعًا وغضبًا شديدًا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.
وذكر “العلي” من خلال حسابه في “سناب شات” “لم أقل إني أريد تصعيد المرأة السعودية أو أبي المرأة على المسرح، مضيفًا أن بعض الناس لم يشاهدوا الفيديو، فمنهم من هاجمني ومنهم من قال لا تتدخل في الشأن السعودي الداخلي، مؤكدًا أنه تمني أن يعرض المسرحية بكامل الطاقم النسائي الذي حضر معه من الكويت، ومضيفًا أن السعودية وطنه الثاني، وأنه يحترم قانون كل بلد”.
فيما طالب العلي في ختام حديثه مشاهدة الفيديو كاملاً لمعرفة الحقيقة.