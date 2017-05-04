عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس (الأربعاء)، أولى جلسات محاكمة مُقيم سوري؛ لاتهامه بتأييد تنظيم داعش الإرهابي، وإعلان رغبته تفجير السفارة الألمانية بالمملكة في فحوى رسالة بعثها إلى فتاة تعيش في لبنان..بحسب مزمز
وبّينت لائحة الاتهام التي قدمها المُدعي للمحكمة أن المُتهم راجع السفارة الألمانية لإجراء مقابلة شخصية للقبول في إحدى الجامعات الألمانية، وبعد مغادرته بعث رسالة لفتاة في لبنان يُبلغها فيها برغبته في تفجير السفارة الألمانية حال عدم قبوله؛ معللاً ذلك بقيام موظفة في السفارة باستفزازه أثناء المقابلة.
واستعرض المدعي أدلة الاتهام والتي شملت رسالة مرسلة عبر جوال المُتهم للفتاة في لبنان، إلى جانب صور وشعارات لتنظيم داعش بجهاز الحاسب الآلي الخاص به، مطالباً المحكمة بتوقيع عقوبة تعزيرية عليه ومصادرة جهازه الحاسب الآلي المضبوط في القضية، مع ترحيله من المملكة، فيما طالب المُدعى عليه من المحكمة إمهاله مدة كافية للرد بشكل تفصيلي على كافة الاتهامات الموجهة إليه.
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