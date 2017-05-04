تهكم استشاري العقم وأطفال الأنابيب الدكتور محمد بقنة مما نقله داعية حول قضية البرجر الذي يقتل الجينات الذكورية، وقال أمس عبر برنامج “معالي المواطن”: “كثير من المرضى يأتون إليَّ في العيادة، ويسألونني عن المادة التي تقتل الجينات الذكرية والأنثوية”، مؤكدًا أن ما ذكره الداعية الدكتور علي المالكي ليس بحثًا، وإنما طبخة طُبخت في أحد المطاعم المناهضة للأكلات السريعة “الفاست فود”.
وشدَّد بقنة في هذا الصدد على رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالتثبت والتأكد من المعلومات والدراسات قبل نقلها، مشيرًا إلى أنه حتى في الجامعات العالمية يتم فيها تزييف للبحوث، وقال: “ليس كل بحث أو دراسة تُصدَّق. والبعض يتوهم أنه جاء بالمعلومات الصحيحة، وكأنه جلب رأس غليص”.
وكان الداعية الدكتور علي المالكي قد أكد في مقطع فيديو أن الغرب بدأ اليوم حربًا مختلفة وجديدة ضد المسلمين، سلاحها قطعة البرجر؛ إذ يوضع فيها مواد تقتل الجينات الذكورية للرجل، والأنثوية للمرأة، وذلك – حسبما أسماه – في دراسة علمية!
وأقسم المالكي: “والله، إني قرأت في الصين دراسة إنجليزية مترجمة إلى العربية بوضع مادة مع لحم الهمبرجر، تقتل لدى الرجل الجينات المنوية الذكورية من أجل أن يصبح عدد النساء أكثر من الرجال”.
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