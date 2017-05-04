ذكرت مصادر أن قوات الطوارئ داهمت مساء أمس الأربعاء مواقع يتواجد فيها عدد من المطلوبين وسط مدينة القطيف.
وأضافت المصادر وفقا لـ”العربية نت” أن المداهمة أسفرت عن إلقاء القبض على عددٍ من المطلوبين الأمنيين في حي الريف ببلدة العوامية.
يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أصدرت قائمة بعدد من المطلوبين في قضايا أمنية؛ لاستهدافهم مواطنين ورجال أمن وتعطيل الحياة العامة في القطيف والدمام.
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