أكد وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، أن النظام الإيراني نظام مارق وإرهابي.
وقال السبهان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن النظام الإيراني يمارس فنون الإرهاب في المنطقة، ولكنه سيجد الردع لكافة أعماله ومخططاته، هو ومن سار على نهجه”، مشدداً أن حماية أمتنا ومقدراتها واجب علينا”.
- السبهان: النظام الإيراني مارق وسيجد الردع
- شاهد.. قوات حرس الحدود تنفذ تمرين طوفان بحضور قيادات عسكرية ودبلوماسية من دول الجوار
- ولي العهد لرجال حرس الحدود: جهودكم وتضحياتكم ليس هناك ما يقابلها من جزاء دنيوي -صور
- أمراء ومشاهير ينعون رئيس البيعة الأمير مشعل بن عبدالعزيز على تويتر
- داوود الشريان: الأمير محمد تحداني في طرح الأسئلة.. ولا أعلم عن تسريب “البرومو”
- بالفيديو: هكذا تحدث الملك المؤسس عن “اكتتاب أرامكو” للمرة الأولى
- شاهد.. كيف حوَّل مواطن سعودي أرضه الصحراوية بالجبيل إلى مكان جذب سياحي
- اللقاء الكامل لولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
- محمد بن سلمان يكشف حقيقة أسباب إعادة البدلات والعلاوات لموظفي الدولة وامكانية عودة التقشف -فيديو
- تطور جديد في قضية رافعة الحرم المكي