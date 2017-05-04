أرقام فلكية يستلمها لاعبو النصر والهلال كمرتبات شهرية، إذا يتصدر القائمة الصفراء والزرقاء كل من الدوليان إبراهيم غالب وسلمان الفرج الذي قاد فريقه لتحقيق البطولة الـ14 في تاريخ مسابقة الدوري.
ونرصد لكم قبل موقعة الديربي العاصمي مساء الخميس على ملعب الملك فهد الدولي، المرتبات الفلكية بحسب ما نشرته صحيفة عين اليوم.
ففي الهلال يحتل صدارة الأثرياء، القائد سلمان الفرج وبمرتب شهري يبلغ 625 ألف ريال، يليه كارلوس إدواردو بـ600 ألف ريال، ثم المدافع أسامة هوساوي بـ583 ألف، وأخيراً ليو بوناتيني بـ567 ألف ريال.
أما في النصر، يحتل صدارة الأثرياء، لاعب الوسط إبراهيم غالب بـ833 ألف ريال شهريا، يليه المهاجم الدولي محمد السهلاوي بـ583 ألف، ثم صانع الألعاب أحمد الفريدي بـ416 ألف، وأخيراً القائد حسين عبد الغني بـ200 ألف ريال شهرياً.
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