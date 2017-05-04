نفذت قوات حرس الحدود اليوم (الأربعاء) في أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بجدة النسخة السابعة من تمرين “طوفان” لردع الهجمات الإرهابية ضد الجزر البحرية والمواقع الحيوية..بحسب واس
وشاركت في التمرين المتقدم وحدات بحرية وبرية متطورة وبعضها دخلت الخدمة حديثاً، بالإضافة إلى عدد من المروحيات التابعة لطيران الأمن، وذلك خلال فعاليات تخريج أكثر من ستة آلاف من أفراد وضباط قوات حرس الحدود.
وحضر الحفل الذي حظي برعاية ولي العهد الأمير محمد بن نايف عدد من قادة قوات حرس الحدود في الدول المجاورة وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والقادة العسكريون في قطاعات وزارة الداخلية.
- السبهان: النظام الإيراني مارق وسيجد الردع
- شاهد.. قوات حرس الحدود تنفذ تمرين طوفان بحضور قيادات عسكرية ودبلوماسية من دول الجوار
- ولي العهد لرجال حرس الحدود: جهودكم وتضحياتكم ليس هناك ما يقابلها من جزاء دنيوي -صور
- أمراء ومشاهير ينعون رئيس البيعة الأمير مشعل بن عبدالعزيز على تويتر
- داوود الشريان: الأمير محمد تحداني في طرح الأسئلة.. ولا أعلم عن تسريب “البرومو”
- بالفيديو: هكذا تحدث الملك المؤسس عن “اكتتاب أرامكو” للمرة الأولى
- شاهد.. كيف حوَّل مواطن سعودي أرضه الصحراوية بالجبيل إلى مكان جذب سياحي
- اللقاء الكامل لولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
- محمد بن سلمان يكشف حقيقة أسباب إعادة البدلات والعلاوات لموظفي الدولة وامكانية عودة التقشف -فيديو
- تطور جديد في قضية رافعة الحرم المكي