انهال ضابط أمن برتبة عميد بالضرب المبرح صباح اليوم على أحد أفراد إدارة الدفاع المدني برتبة عريف إثر نقاش حاد، مما استدعى نقله عبر الإسعاف إلى مستشفى الملك فيصل بالطائف حيث خضع لإسعافات أولية تقرر على إثرها إصدار تقرير طبي بمنحه إجازة لمدة خمسة أيام جراء حادثة الاعتداء.
وقد باشرت الجهات الأمنية ممثلة في شرطة السلامة التحقيق في القضية.
من جهته صرح الناطق الرسمي لإدارة الدفاع المدني بمكة المكرمة العقيد سعيد سرحان وفقًا لصحيفة “سبق” قائلاً: بالنسبة لنا في الدفاع المدني ننتظر التحقيقات النهائية من قبل الشرطة، وعلى ضوء تلك النتائج يتم اتخاذ الإجراء اللازم وفق النظام.
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