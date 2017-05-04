أكد مستخدمو تطبيق التراسل الفورى الأول فى العالم واتساب توقف التطبيق لديهم منذ مساء اليوم وحتى الآن دون معرفة أسباب واضحة لذلك.
وأرجع رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين دشنوا هاشتاق
#تعليق_الواتساب أن توقف البرنامج يرجع لخلل فني ضرب التطبيق وجعله خارج الخدمة في العديد من الدول الأوروبية والعربية.
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