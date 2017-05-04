نعى بعض الأمراء من العائلة المالكة ومشاهير المملكة اليوم (الأربعاء) رئيس البيعة الأمير مشعل بن عبدالعزيز رئيس هيئة البيعة عن عمر يناهز الـ 92، في حين لم يصدر عن الديوان الملكي بيان رسمي حتى الآن..بحسب مزمز

يذكر أن الأمير مشعل بن عبد العزيز من مواليد 1345 وهو الابن الرابع عشر من أبناء الملك عبد العزيز الذكور، وتولى رئاسة هيئة البيعة في 2007 بأمر من الملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز.