نعى بعض الأمراء من العائلة المالكة ومشاهير المملكة اليوم (الأربعاء) رئيس البيعة الأمير مشعل بن عبدالعزيز رئيس هيئة البيعة عن عمر يناهز الـ 92، في حين لم يصدر عن الديوان الملكي بيان رسمي حتى الآن..بحسب مزمز
يذكر أن الأمير مشعل بن عبد العزيز من مواليد 1345 وهو الابن الرابع عشر من أبناء الملك عبد العزيز الذكور، وتولى رئاسة هيئة البيعة في 2007 بأمر من الملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز.
رحم الله سمو الوالد الأمير مشعل بن عبدالعزيز، غفر الله له ولنا ولجميع المسلمين.
{إنا لله وإنا إليه راجعون}
رحم الله عمي الامير مشعل بن عبدالعزيز واسكنه الله فسيح جنانه إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعون
#وفاة_مشعل_بن_عبدالعزيز
رحمه الله ، ورحم والدي الغالي وجميع موتى المسلمين ، وجبر مُصاب ولاة أمرنا ، وإخوان وأبناء الفقيد بفقده ..
إنا لله وإنا إليه راجعون#وفاة_مشعل_بن_عبدالعزيز
عزاءنا لولاة أمرنا ولشعبنا الوفي
اللهم ارحمه وتجاوز عنه وأبدله دارًا خيرًا من داره.
رحم الله الامير مشعل وغفرله
تعازينا لقيادتناالرشيدة وللأسره المالكه الكريمة
انا لله وانا اليه راجعون#وفاة_مشعل_بن_عبدالعزيز
رحمه الله وغفر له وتجاوز عنه، وجعل مأواه الجنة #وفاة_مشعل_بن_عبدالعزيز
اللهم إغفر وارحم عمي مشعل بن عبدالعزيز واسكنه فسيح جنانك ، إنَّا لله وإنا إليه راجعون