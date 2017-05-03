تتواصل فعاليات الدورة الثامنة من مسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية لدول آسيان والباسيفيك ودول آسيا الوسطى والشرقية، والتي تختتم غداً (الخميس) برعاية الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو ورئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز.
وأكد عدد من العلماء وأئمة الحرم على أن مسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية لدول آسيان والباسفيك والمستوى الوطني الإندونيسي «تمثل أحد شواهد اهتمام سلطان الخير- رحمه الله – بالقرآن والسنة ودعمه وبذله لنصرة الإسلام وتعزيز وسائل نشره ورفع شأن المسلمين»، مؤكدين أن نجاح وتوسع المسابقة على مدى السنوات الماضية يؤكد ريادة فكرتها ومردودها المتنامي، داعين الله العلي القدير أن تكون صدقة جارية لمؤسسها.
وقال المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء الشيخ عبدالله المنيع إن «مسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز كانت حلماً من الأحلام، إلا أنها تحققت واستوت على عودها الفضي، وهي في كل عام أكثر نشاطاً واتساعاً ونجاحاً، ونسأل الله تعالى أن يجعلها في موازين حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ولا شك في أن العمل الصالح يتضاعف أجره إذا كان في بيئة خصبة محتاجة، ولا شك في أن محيط المسابقة الجغرافي والبشري محيط قابل للتفاعل مع هذه المسابقة المباركة الصادرة عن نفس رضية ونية صادقة صالحة»..بحسب لجينيات
وأضاف: «قام الأمير سلطان – رحمه الله – بالإنفاق بسخاء على هذه المسابقة حتى آتت أكلها أضعافاً مضاعفة، أسأل الله تعالى أن يجزل له المثوبة، وأن يجعل عمله خالصاً لوجه الله، وأن يجعل هذه المسابقة صدقة جارية له إلى يوم القيامة والله المستعان».
من جهته، أكد المستشار بالديوان الملكي إمام الحرم الشيخ صالح بن حميد أن «المسابقة تعد من شواهد الخير على اهتمام الأمير الراحل سلطان بن عبدالعزيز بالقرآن والسنة ودعامة بذل نحو نصرة الإسلام وتعزيز وسائل نشره ورفع شأن المسلمين، وأنها امتداد لعطاءات القيادة في بلادنا لتأصيل نصوص الشريعة في النفوس، ودعوة لتطبيقها في الواقع تشريعاً وتحكيماً وامتثالاً»، وتابع: «كما تعد هذه المسابقة جسر تواصل بين بلاد الحرمين الشريفين والمسلمين شعوباً وأقليات، وتمكيناً للخيرية في السلوك والمسلك». إلى ذلك، أوضح المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالله المطلق أن المسابقة «تعد واحدة من المآثر الكثيرة للأمير الراحل الذي عرف بجهوده المتواصلة في خدمة مصدري التشريع الإسلامي القرآن الكريم والسنة المطهرة»، وأضاف أنها «أفضل أعمال البر الذي يتعدى نفعه لعامة الناس، وتعلن بجلاء أن قيادة المملكة تحرص غاية الحرص على تعزيز روح التمسك بالدين ونشر الخير في المجتمعات الإسلامية، وتحصينهم ضد الأفكار الهدامة والمبادئ الفاسدة، وإبعادهم عن مزالق الشبهات والضلالات، وتأكيد للنهج الإسلامي الذي تأسست عليه هذه الدولة، وهي صورة من صور التلاحم بين قادة هذه الدولة المباركة وعامة المسلمين».
ولفت الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ عبدالرحمن السديس إلى أن «تبني الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – للمسابقة أتت انطلاقاً من اهتمامه وحرصه وعنايته بكل ما يخدم مصدري التشريع، القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة»، مشيراً إلى أنها «ستسهم – بإذن الله – في نشر علوم القرآن والسنة النبوية، وتسهم في تربية الناشئة والشباب على منهج الوسطية والاعتدال، بعيدة عن التطرف والغلو والإرهاب، وإن الراصد لجهود الأمير سلطان بن عبدالعزيز الطويلة في دروب الأعمال الخيرية والعطاءات والإنجازات الوطنية والخارجية يجدها حافلة بكثير من المنجزات التي تدل على عظمة ومكانة هذه الشخصية الفذة، التي تعد مفخرة لكل مسلم».
كما قال إمام وخطيب المسجد الحرام عميد كلية الشريعة في جامعة أم القرى الشيخ سعود الشريم إنه مسرور «لإقبال الناشئة من الدول المشاركة في المسابقة على حفظ القرآن والسنة، وسرني تنافسهم على حفظهما، ما سيكون له – بإذن الله – أعظم الأثر في زيادة تهذيب وترقية نفوسهم، وذلك من خلال زيادة التزامهم بتعاليمها السمحة الصالحة لكل زمان ومكان، المشرعة من رب الأرباب لسعادة البشرية أجمع». وأكد أن حرص الأمير الراحل سلطان بن عبدالعزيز على المسابقة «يأتي انطلاقاً من قناعته بأنه لن يكون صلاح وفلاح لهذه الأمة إلا بعودتها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا عجب أن اهتم – رحمه الله – بهذه المسابقات دعماً وتشجيعاً، سواء بالداخل أم بالخارج».