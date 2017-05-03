كشف الإعلامي داوود الشريان كواليس اللقاء الخاص الذي جرى مع ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وتابعه الملايين من المواطنين والمقيمين مساء اليوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أنَّ تفصيل سموه لقضيتي الإسكان بفئاته الثلاث وأيضًا الوضع في اليمن وإمكانية القضاء على الحوثي والرئيس المخلوع طمأنتا السعوديين.
وقال: “اللقاء جاء بعد مرور عام على إطلاق الرؤية، ومواكبًا للبرامج العشرة التي أُعلن عنها الأحد الماضي، وأراد من خلاله ولي ولي العهد أن يخاطب الناس، وكنت أعرف عن موعد الحوار قبل 5 أيام من عقده، وبدأت في التحضير وإعداد الأسئلة متوكلاً على الله ثم متابعتي ماذا يريد الناس، وكذلك لدي مخزون معرفي نتيجة حضوري لقاءات الأمير محمد في أثناء عمل الرؤية”.
وتابع: “قال لي الأمير محمد قبل اللقاء “أنا ما أتدخل بالأسئلة.. اسأل اللي تبي، وكلما تحديتني أزين”.
وأشار إلى أنه على عكس بعض الوزراء الذين يقولون تسألني عن ماذا؟
وأوضح الشريان أن اللقاء تم تسجيله 60 دقيقة، والتوقف في كل مرة لم يتجاوز دقيقة واحدة، بينما في الغالب يسجلون 45 دقيقة ويوضع إعلانات وفواصل حتى تكتمل الـ60 .
وأضاف: “لفت انتباهي مواصلة الضيف للحديث دون توقف، وإلمامه واستيعابه للقضايا، فقد هدأ من روع الناس في حديثه عن الإسكان والخدمات الطبية، وعن اليمن، وجوابه بوضوح عن إيران، وأعتبره من أسهل الضيوف الذين تحاورت معهم”.
وعن تسريب “البرومو” قبل البث وهو الموقف الثاني الذي حصل له بعد حلقة الوزراء الثلاثة؟ قال: “التسريب هذه المرة لم يكن متعمدًا، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين فهذه المرّة بقيت الحلقة في أيدينا حتى جاء موعد بثها للناس”، مثمنًا تخصيص الأمير محمد بن سلمان اللقاء لقناة الوطن القناة الأولى بحسب صحيفة سبق.
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