كشف مقطع للشيخ الراحل عبدالعزيز التويجري (نائب رئيس الحرس الوطني المساعد)، رحمه الله، عن وثيقة تتعلق بموقف الملك المؤسس، عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، رحمه الله، من اكتتاب أرامكو.
وقال “التويجري”: “الوثيقة عبارة عن تعميم من الملك المؤسس، قال فيه إن الأرض مليئة بالثروة العظيمة، ونصيب المملكة بدأ طرحه في مساهمة للمواطنين، داعيًا المواطنين للمساهمة، لكن ما استجاب لها أحد”.
وبيّن سمو الأمير محمد بن سلمان (ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع)، قال إن “أرامكو كانت تعدّ للطرح في الأسواق أيام الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله”. وأضاف (خلال حواره لبرنامج الثامنة) أن “التخوف من طرح الشركة للاكتتاب لا تدعمه مبررات منطقية”..بحسب مزمز
وتابع: “إن طرح شركة أرامكو سيوفر إيرادات ضخمة لصندوق الاستثمارات العامة. مؤكدًا أن أهم عنصر في صندوق الاستثمارات العامة هو طرح أسهمها، لافتًا إلى أنه يتم العمل حاليًا على إعادة هيكلة الصندوق”.
وعن تفاصيل الطرح، قال: “لدينا عاملين رئيسيين لتحديد قيمة الطرح، الأول الطلب، والثاني حجم الاستثمارات داخل السعودية والقطاع الذي يحتاج هذا الطلب، وهو ما سيحدد حجم الطرح، ولن يكون بعيدًا عن 5% كثيرًا”.
وعن حجم الإنتاج ومن سيتحكم فيه إذا ما تم طرح أسهم الشركة في السوق، قال إن القرار سيكون اقتصادي دائمًا وليس سياسيًّا.