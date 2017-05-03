بالتزامن مع حديث الأمير محمد بن سلمان (ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع) عن الوضع الحالي للمخلوع، علي عبدالله صالح في صنعاء، شدد “صالح” على أنه لا ينوي الخروج مطلقًا من اليمن، دون الإشارة إلى استمراه في صنعاء، لكنه ألمح إلى “اعتزاله العمل السياسي” إذا كان فيه حل للأزمة اليمنية.
وقال “صالح إنه لا يمكن أن يخرج من اليمن إلا على ظهره مقتولًا، دون التمسك بوجوده في صنعاء، وفقًا للمشهد اليمني. وأضاف -في كلمة له القاها اليوم في اجتماع تنظيمي مع أعضاء حزبه بالعاصمة صنعاء- أنه مصمم على عدم مغادرة اليمن، ولا يمكن أن يخرج منها إلا على ظهره مقتولًا، أما الخروج برضاه فهذا شيء مستحيل.
وأشار الى استعداده الاعتزال السياسي والتخلي عن قيادة حزب المؤتمر الشعبي العامّ، إذا كان فيه الحل للأزمة في اليمن.
وقال الأمير محمد بن سلمان (في حوار مع برنامج الثامنة)، مساء الثلاثاء (2 مايو 2017)، إن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح “تحت حراسة الحوثيين في صنعاء”، و”هو مجبور على كثير من مواقفه”، وإن “علي عبدالله صالح لو خرج من صنعاء لتغيرت مواقفه”.
وأشار ولي ولي العهد إلى “رفض المملكة عرضًا تقدم به نجل صالح قبل العمليات بأيام قليلة تتمثل في القضاء على الحوثيين من خلال قوات الحرس الجمهوري” بحسب صحيفة سبق.
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