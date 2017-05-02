أعلنت دائرة الهجرة الدنماركية، اليوم حظر 6 دعاة من دخول أراضيها لمدة عامين، بينهم الداعيان السعوديان الدكتور سلمان العودة والدكتور محمد العريفي.
ويأتي ذلك في أول تطبيق لقانون “القائمة الوطنية العامة”، الذي صدر نهاية العام الماضي، ويتيح للحكومة الدنماركية، ذات التوجه اليميني، حظر دخول حاملي الجنسيات الأجنبية إلى أراضيها، إذا رأت أنهم “معادون للديموقراطية الأوروبية”، بحسب ما ذكرته “الأناضول”.
ونقلت “أسوشيتيد برس” عن مصادر رسمية لم تذكرها، أن قائمة تضم 6 من الدعاة ورجال دين أغلبهم من المسلمين تم حظر دخولهم الدنمارك لمدة عامين، بادعاء تبنيهم آراء معادية للديمقراطية، وترويج أفكار متعلقة بالخلافة الإسلامية، فضلاً عن التحريض على العنف ضد النساء والأطفال.
ووفق المصادر ذاتها، ضمت تلك القائمة أيضا السوري المقيم في الأردن محمد راتب النابلسي، والأمريكي كمال المكي، والكندي بلال فيليبس الذي أقام في كوبنهاجن 2011.
وبخلاف هؤلاء الدعاة المسلمين، اشتملت القائمة على رجل دين مسيحي أمريكي يدعى تيري دالي جونز للأسباب ذاتها.
وتعقيباً على قائمة الحظر، صرحت وزيرة الهجرة الدنماركية أنغر ستويبرج، بأن حكومة بلادها لا ترحب بهؤلاء الدعاة، لممارساتهم المعادية للمجتمع الدنماركي، وفق زعمها.
وأضافت في بيان: سعيدة جدا لأنه بات واضحا للجميع بأن هؤلاء الدعاة غير مرحب بهم في الدنمارك.
- اللقاء الكامل لولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
- محمد بن سلمان يكشف حقيقة أسباب إعادة البدلات والعلاوات لموظفي الدولة وامكانية عودة التقشف -فيديو
- تطور جديد في قضية رافعة الحرم المكي
- بالفيديو: شاهد مقتطفات من لقاء الأمير محمد بن سلمان الاستثنائي مع داوود الشريان
- “نجم” تطلق خدمتين جديدتين “ساعد” و”تقدير” لتخفيف معاناة متضرري الحوادث المرورية
- ولي ولي العهد يشترط على MBC بث حلقة استضافته بالتلفزيون السعودي
- تفاصيل جديدة حول الإطاحة بالإرهابي أمير الحجاز.. والانشقاقات التي حدثت في خلية الحرازات
- الوزراء يحسم 10 قرارات جديدة في اجتماعه بقصر السلام
- بالصور: اليخت سرين المملوك لولي ولي العهد يُبهر الجميع لحظة عبوره قناة السويس
- الوزراء يقر نقل ملكية شركة الماء والكهرباء إلى الحكومة ويوسع نطاق عملها