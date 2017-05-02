أعربت جماهير النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنها، بعد تلقيها نبأ إصابة نجم الفريق، المحترف السوري عمر السومة، في غضروف الركبة، واحتمال غيابه إلى نهاية الموسم الحالي.
وأفادت مصادر أهلاوية أن عمر السومة سيغادر إلى قطر مساء اليوم؛ لاستشارة أحد الأطباء المختصين والذي سيحدد طريقة العلاج، وأشارت إلى أن الإصابة ليست خطيرة، وأن السومة سيغيب بشكل مبدئي عن المباريات لمدة 10 أيام، وستتحدد مدة غيابه الأكيدة بعد الكشف النهائي على الإصابة في قطر..بحسب مزمز
هذا ويلعب الأهلي في الفترة المقبلة مع التعاون في الجولة الـ26 والأخيرة من دوري جميل للمحترفين، وتنتظره مباراة هامة أمام الفيصلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والمباراة الأخيرة في دوري أبطال آسيا ضد ذوب أصفهان الإيراني.
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