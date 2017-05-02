شرح ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم (الثلاثاء) الأسباب التي أدت إلى إعادة البدلات، معددا عددا من العناصر، ومؤكدا أن قرار إيقافها كان مؤثرا بسبب الحاجة إلى ذلك في ظل انخفاض أسعار النفط والتقلبات الاقتصادية.
وأوضح الأمير محمد في لقائه بالقناة السعودية أن القرار في أساسه كان مؤقتا، وهو ما جاء في نص قرار تحجيم البدلات، وأنها تُراجع بشكل دوري، حيث تمت مراجعتها وجاء قرار إعادتها مناسبا..بحسب مزمز
وبين أن أحد العناصر هو ارتفاع أسعار النفط، مؤكدا أن برنامج التوازن المالي وضع عدة سيناريوهات تتراوح بين المتشائمة والمتفائلة، حيث كنا في الربع الأول قريبا من السيناريو المتفائل، وهو ما ساعد على إعادتها.
كما بيّن أن أحد أهم العناصر هو المدخولات غير النفطية التي ارتفعت بشكل أكبر من المتوقع من 111 إلى 200 مليار ريال خلال السنتين الماضيتين، كما رد على ما قيل إن القرار جاء بسبب ضغوطات شعبية بأنه غير صحيح، مدللا بانخفاض العجز الذي كان السبب الرئيسي للقرار، متسائلا: لماذا حينها نستمر بإجراءات تقشفية؟
كما قال ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ردًا على سؤال عما إذا كان سيتم العودة إلى سياسة التقشف إذا عاد سعر البترول إلى أقل من 30 دولارًا، إنه بلا شك إذا مرت البلاد بحالة حرجة، سوف يرجع إلى إجراءات التقشف.