ألقت شرطة الرياض القبض على 6 متهمين بالاعتداء على السائقين الخصوصين داخل غرفهم وسلب المارة.
وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، العقيد فواز الميمان، أنه تم ضبط سعوديين في العقد الثاني من العمر، متهمين بارتكاب عدد من جرائم الاعتداء على وافدين يعملون بمهنة سائق خاص، وتمثل أسلوبهم الإجرامي بطرق أبواب غرف السائقين والاعتداء عليهم وسلب ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات، وكذلك الاستيلاء على ما بعهدتهم من سيارات واستخدامها في استيقاف المارة وسلبهم.. حيث أشارت الأدلة إلى وقوفهم خلف تلك الحوادث، وتم ضبطهم تباعًا من خلال كمائن محكمة، وبمناقشهم مبدئيًا اعترفوا بارتكاب (14) جريمة اعتداء وسرقة سيارات واستخدامها في استيقاف المارة وتهديدهم وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية موزعين الأدوار فيما بينهم ومتقاسمون المسروقات..لجينيات
وأضاف أنه تم التحفظ على المتهمين وإيقافهم بمركز الشرطة المختص رهن التوسع في التحقيق معهم ومقارنة أسلوبهم الإجرامي بالقضايا المقيدة ضد مجهول وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.