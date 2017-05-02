كشف بدر العلي الرئيس التنفيذي لشركة نجم، اليوم الاثنين أن الشركة أطلقت خدمتين جديدتين في سبيل تحسين الخدمات التي تقدمها لعملائها، مبينا أن إحداهما “تقدير” والثانية “ساعد”.
وأوضح أن خدمة “ساعد” من شأنها أن تساعد على تخفيف معاناة متضرري الحوادث المرورية، بحيث توفر شركة نجم للسائقين الذين تعرضوا لحوادث مرورية وسيلة نقل لمكان إقامتهم أو محل العمل، بالاضافة إلى توفير سيارة تنقل المركبة التي تعرضت للحادث إلى ورشة التصليح، ويتم فتح مطالبة للتعويض عن الحادث لدى شركة التأمين المؤمن لديها..بحسب مزمز
وأضاف العلي أن الخدمة الجديدة الثانية هي “تقدير”، والتي سيتم بمقتضاها إعادة توزيع مراكز التقدير التابعة لشركة نجم في الرياض، لتكون لها تغطية أكبر لجميع أنحاء المنطقة ويسهل الوصول إلى العملاء.
- بالفيديو: شاهد مقتطفات من لقاء الأمير محمد بن سلمان الاستثنائي مع داوود الشريان
- “نجم” تطلق خدمتين جديدتين “ساعد” و”تقدير” لتخفيف معاناة متضرري الحوادث المرورية
- ولي ولي العهد يشترط على MBC بث حلقة استضافته بالتلفزيون السعودي
- تفاصيل جديدة حول الإطاحة بالإرهابي أمير الحجاز.. والانشقاقات التي حدثت في خلية الحرازات
- الوزراء يحسم 10 قرارات جديدة في اجتماعه بقصر السلام
- بالصور: اليخت سرين المملوك لولي ولي العهد يُبهر الجميع لحظة عبوره قناة السويس
- الوزراء يقر نقل ملكية شركة الماء والكهرباء إلى الحكومة ويوسع نطاق عملها
- تقديم اختبارات النظام الفصلي بالمدارس الثانوية المطبقة للنظام الفصلي
- تفاصيل تدريب حارسات الحدود بأيادٍ ألمانية
- بعد ذبح الصيعري.. هكذا يقوم عناصر داعش والقاعدة بالتخلص من أبنائه خوفًا من أن يبوحوا بأسرارهم