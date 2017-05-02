رفع رئيس إحدى الدول الحد الأدنى للرواتب ثلاث مرات خلال العام الحالي (2017)، أي خلال أربعة أشهر فقط، حتى نهاية أبريل.
وبالفعل أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو رفع الرواتب، بحسب “روسيا اليوم”، في إطار مسعاه لمواجهة الاحتجاجات المتزايدة المطالبة بتنحيه.
وفى برنامجه التلفزيوني الأسبوعي، أمر مادورو بزيادة الحد الأدنى للأجور في البلاد بنسبة 60%، أمس الأحد، اعتباراً من اليوم الاثنين. وتعد هذه الزيادة الـ15، منذ توليه رئاسة البلاد في 2013.
وتواجه فنزويلا التي تملك احتياطياً هائلاً من النفط أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والدواء، وسط معدلات تضخم هي الأعلى في العالم. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل نسبة التضخم في العام المقبل، إلى 2000%.
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