قال البيت الأبيض الاثنين إنه ينبغي لكوريا الشمالية الوفاء بالكثير من الشروط قبل إمكانية التفكير في ترتيب اجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
وبعدما أبلغ ترمب وكالة بلومبرج للأنباء إنه سيتشرف بمقابلة كيم، قال شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين إن الولايات المتحدة تود أن ترى تراجعا فوريًا في السلوك الاستفزازي لكوريا الشمالية.
وفي تصريحات مفاجئة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مقابلة مع وكالة بلومبرغ للأنباء، الاثنين، أنه مستعد لمقابلة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون “في ظل الظروف المناسبة”
وقال الرئيس الأميركي: “إن كان من المناسب بالنسبة لي الاجتماع به سأفعل ذلك قطعا. سيكون شرفا لي القيام بذلك. في ظل الظروف المناسبة سألتقي به”.
وتضاعفت حدة التوتر مع بيونغ يانغ في الأسابيع الأخيرة بعد إجرائها سلسلة تجارب صاروخية استفزازية.
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