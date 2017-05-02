أعلنت مجموعة إم بي سي اليوم عن استضافة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان غدا في برنامج الثامنة مع الإعلامي داود الشريان، للحديث عن عدد من القضايا.
وذكر الحساب الرسمي للبرنامج عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “حلقة استثنائية من برنامج الثامنة غدا مع ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان”..بحسب مزمز
وذكر المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني أن ولي ولي العهد اشترط على برنامج الثامنة أن تبث بالتلفاز السعودي والقنوات التي ترغب بالنقل تنقل من القناة الأولى وبشعارها بما في ذلك MBC.
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