طالب عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، بإحالة معلق رياضي إلى القضاء لمحاكمته ومعاقبته وفق تقدير القاضي، إذا كرّر استخدام جملة “ينصر دينك يا شيخ” لأحد اللاعبين المسيحيين في الدوري السعودي، بحسب “عكاظ”.
وكان المعلق أحمد النفيسة قد استخدم هذه الجملة، خلال تعليقه على أحد أهداف المحترف الباراجواياني بنادي النصر فيكتور أيالا، وتحديداً بعد هدفه في مرمى الشباب خلال الجولة 25.
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