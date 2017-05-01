رصدت عدسات المصورين لحظة عبور اليخت سرين المملوك لولي ولي العهد ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لحظة عبوره قناة السويس ببورسعيد.
ورصدت عدسات المصورين لقطات نادرة لليخت الذي أبهر الجميع لحظة عبوره المجرى الملاحي لقناة السويس من أمام مبنى إرشاد هيئة قناة السويس ببورسعيد. وظل المواطنون المصريون من مستقلي معديات عبور الركاب والسيارات بين ضفتي القناة من بورسعيد إلى بور فؤاد والعكس التقاط الصور الفوتوغرافية عبر هواتفهم المحمولة وخلفياتهم هذا اليخت الذى وصفوه بالتحفة المعمارية دون أن يعلموا تفاصيل عنه.
ويعد اليخت المملوك لـ ولي ولي العهد محمد بن سلمان في المركز الـ15 بين أكبر اليخوت في العالم، وصُنع اليخت عام 2011، ويبلغ طوله 439 قدمًا ويتّسع لـ24 ضيفًا يُمكن أن يمكثوا في 12 غرفة.
كما يضمّ مهبطَي طائرات وحائط تسلّق ومنتجع كامل التجهيز، إضافةً إلى 3 أحواض سباحة وغرفة تحت الماء.
وكانت نيويورك تايم نشرت أن ولي ولي العهد اشتراه أثناء قضائه إجازة بجنوب فرنسا، حين أُعجب بأحد اليخوت الراسية هناك والتي كان يملكها رجل الأعمال الروسي يوري شيفلر، وذلك في صيف عام 2014. وعلى الفور طلب محمد بن سلمان شراءه، بعدما دفع ثمنه 550 مليون دولار، بحسب الصحيفة الأمريكية.