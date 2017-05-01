أصدرت وزارة التعليم تعميمًا لجميع إداراتها في المناطق والمحافظات بتقديم اختبارات النظام الفصلي للتعليم الثانوي..بحسب مزمز
وذكر التعميم الذي أصدره وزير التعليم أحمد العيسى لجميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات، أنه إلحاقًا للتعميم القاضي بتقديم موعد الاختبارات إلى ما قبل رمضان تقديرًا لتوجيه المقام السامي الكريم، ومراعاة لطلاب وطالبات النظام الفصلي للتعليم الثانوي الذين تتطلب دراستهم دخول الدور الثاني والفصل الصيفي والاستعداد للقبول في الجامعات، ولما ورد من إدارات التعليم؛ فقد اعتمد وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى تقديم اختبارات الدور الأول في كافة المدارس المطبقة للنظام الفصلي للتعليم الثانوي للعام الدراسي 1438/1437هـ وفق التالي:
– اختبار الدور الأول في مدارس النظام الفصلي للتعليم الثانوي من الأربعاء 1438/8/14هـ إلى الخميس 1438/8/22.
– اختبار الدور الثاني في مدارس النظام الفصلي للتعليم الثانوي مع مراعاة ما ورد في التعميم رقم 38566765 وتاريخ 1438/4/6هـ من الأحد 1438/8/25 إلى الخميس 1438/8/29هـ.
– اختبار مواد التعثر في مدارس النظام الفصلي للتعليم الثانوي من الاثنين 1438/12/20 إلى الخميس 1438/12/23هـ.