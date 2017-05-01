وقّعت المملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية اتفاقية تعاون لتدريب السعوديات اللاتي يعملن في المديرية العامة لحرس الحدود التابعة لوزارة الداخلية، على أيدي نساء ألمانيات يعملن في الشرطة الاتحادية، وتدريب رجال الأمن في حماية السكك الحديدية، فضلا عن دورات تدريبية في قطاع أمن الطيران.
ويأتي توقيع الاتفاقية استكمالا لتدريب مفتشات حرس الحدود ببرامج تدريبية شاملة في عدد متنوع من المهارات الخاصة، ولما يحظى به قطاع حرس الحدود من اهتمام ودعم لا محدود من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وتوفر وزارة الداخلية لموظفاتها بيئة تحفظ كرامتهن، ولا تباشر أي حالة إلا بوجود نساء في الطرف الآخر، وهو ما يحفظ حق المرأة الأخرى أيضًا وإن كانت مخالفة وفقا لموقع عاجل.
ويبرز دور المرأة في الضبط الأمني على نقاط الدخول إلى المملكة برًّا وبحرًّا وجوًّا في المطارات التي يكون بها حرس الحدود، ويعملن في وظائف مفتشات وسجانات لتولي أعمال تفتيش النساء والقبض على المخالفات منهن؛ لنظام أمن الحدود، كما يعتنين بالأطفال الصغار في حال القبض على أمهاتهن لحين انتهاء الإجراءات المتبعة.
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