بدلت مستشفى الملك سعود بعنيزة -عن طريق الخطأ- جثة إحدى المواطنات أثناء تسليمها إلى أهلها بجثة مقيم سوداني ما أثار حالة من الجدل والإرباك بين الأهالي.
ووفقا لـ”عكاظ”، تقدم المواطن إبراهيم العطا الله للشؤون الصحية في القصيم، ضد إدارة المستشفى لقيامهم بتبديل جثة شقيقته التي تدعى “قماشة” وتبلغ (75 عاما)، وسلموهم جثة مقيم سوداني، ما أدخلهم في دائرة شك حول عدم وفاة شقيقته أو أنهم فقدوا جثتها.
وأكد المواطن أن السيدة المسؤولة عن غسل المتوفيات بالقسم النسائي في جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب ببريدة، فوجئت حين همت بغسل الجثة، بأنها لرجل وليست لسيدة وأبلغتهم بالخطأ، بعدها تم تدارك الخطأ في اللحظات الأخيرة.
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