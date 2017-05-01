قالت وسائل إعلام أردنية: إن زوجاً أردنياً طلّق زوجته أثناء جلوسهما في أحد المطاعم بعمان الغربية؛ وذلك بسبب منعه من تناول الأطعمة لتصويرها وإرسال الصور إلى صديقاتها عبر تطبيق “سناب شات”.
وأكدت وسائل إعلام أردنية، أمس الأحد، أن الرجل تَوَجّه مع زوجته لتناول وجبة العشاء بأحد المطاعم الفخمة مساء السبت، وكان المطعم مزدحماً للغاية، واضطرا للانتظار نصف ساعة؛ حيث كان هناك توزيع للأرقام؛ موضحاً أنه بعد إحضار الطعام بدأ بتناوله؛ لكن زوجته منعته بحجة أنها تُصَور الوجبات لترسل الصور لصديقاتها عبر “سناب شات”، وكانت تحرك الأطباق يميناً ويساراً..بحسب مزمز
وتابعت وسائل الإعلام، أن الزوج كلما أراد تناول الطعام تُبلغه زوجته بأنها لم تنتهِ من التصوير، ومع سخونة الموقف قام بمنعها من التصوير ودخلا فى نقاش حادٍّ، وتطور الأمر بعد علوّ صوتها والقيام بعضّه، لأن يطلّقها على الفور، وغادر المطعم دون أن يدفع الحساب.
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