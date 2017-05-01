انتهت أمس المهلة التي وضعها رئيس هيئة أعضاء الشرف بنادي النصر الأمير مشعل بن سعود، للتقدم لرئاسة نادي النصر؛ بعد أن أعلن الأمير فيصل بن تركي استقالتة من منصبة في حال تقدم إدارة جديدة لاستلام دفة الأمور في البيت النصراوي الذي بات أكثر غلياناً في الفترة الماضية؛ وذلك بسبب سوء النتائج للفريق.
وعندما أعلن الأمير فيصل بن تركي استقالتة نهاية الموسم والتي جاءت عبر بيان كان في مطلعه حديث للأمير مشعل بن سعود رئيس هيئة أعضاء الشرف، قال فيه:” من يستطيع ويرى في نفسه الرغبة والقدرة على رئاسة النادي التقدم لحمل هذه المسؤولية في موعد أقصاه نهاية شهر أبريل الحالي”.
وأشارت مصادر وفقًا لصحيفة “عين اليوم” أن الأمير فيصل بن تركي سعى من خلال تقديم استقالته الفترة الماضية، إلى رمي قنبلة دخانية لمنتقديه الذين طالبوه بالاستقالة بعد خسارته لكأس ولي العهد أمام الاتحاد، وخروجه من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام المنافس التقليدي الهلال.
يذكر أن الأمير فيصل بن تركي سوف يكمل رئاسته لكرسي النصر الموسم المقبل، وينتظر أن يصدر بيان من رئيس هيئة أعضاء الشرف بنادي النصر لتوضيح كافة التفاصيل التي حدثت الفترة الماضية منذ إعلان الرئيس الحالي للنادي الأمير فيصل بن تركي ترك الكرسي الأكثر سخونة بين كراسي أندية دوري جميل.
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