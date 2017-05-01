كشف الجندي الأمريكي الذي قتل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن عن التفاصيل الدقيقة للعملية التي نفذتها فرقة خاصة في بوت آباد في باكستان عام 2011، ونتج عنها مقتله.
وأوضح الجندي السابق في القوات البحرية الأمريكية روبرت أونيل (41 عاما)، في كتابه الذي يحمل اسم “The Operator”، أن عناصر الجيش قامت بعملية مداهمة لمجمع بن لادن المكون من 3 طوابق.
وأضاف أنه عند صعود الجنود إلى الطابق العلوي، بدأ تبادل إطلاق نار كثيف بينهم وبين نجله خالد بن لادن، ما أدى إلى إصابته في وجهه، ومن ثم صعد بصحبة جندي آخر إلى الطابق الثالث وتم اقتحام غرفة نوم بن لادن، ثم قاما بقتل سيدتين اعتقدا أنهما ستفجران نفسيهما.
وأبان أونيل أنه وجد “بن لادن” محتميا في غرفة مظلمة، فأطلق عليه النار، ما أدى إلى انشطار رأسه إلى نصفين، مضيفا أنه أطلق رصاصة أخرى صوب رأسه للتأكد من موته.