جدد صندوق التنمية العقارية على لسان المشرف العام المهندس أيهم اليوسف دعوته لجميع المستفيدين بالدخول على رابط حاسبة الدعم السكني للتعرف على مقدار التمويل المدعوم المستحق لكل مواطن بناء على مستوى الدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة.
ونوه أيهم اليوسف أن حاسبة الدعم تقدم نسب تقريبية للاستحقاق التمويلي وغير ملزمة للصندوق العقاري ولا الممولين المشاركين في حال طرأ أي تغيير على نتائج الآلة الحاسبة، مفيداً أن قيمة الدعم المعتمد موجودة لدى البنك/الشركة التمويلية.
وطالب المواطنين بزيارة الرابط أعلاه لمعرفة قيمة التمويل المدعوم، والقسط الشهري، وإجمالي قيمة الدعم، ومبلغ الدعم الشهري، ومدة التمويل المدعوم بالشهر، وقيمة ضمان الدفعة المقدمة الواجب دفعها حيث تختلف نسبة الدعم، مورداً المثال التالي: 1,667 ريال فقط هو قيمة القسط الشهري على مدة 25 سنة للمواطن الذي يقترض نصف مليون سعودي ودخله الشهري 10 آلاف وعدد أفراد أسرته ستة أشخاص.
وقال: “خصص الصندوق العقاري رابط حاسبة الدعم السكني وفقاً لمجموعة من المعايير الدقيقة وعلى رأسها قيمة الدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة وما يحدده الصندوق من شروط وأحكام. فصاحب الأسرة الكبيرة وصاحب الراتب الأقل يستحقان دعماً أكبر بطبيعة الحال.”..بحسب مزمز
وكان الصندوق العقاري قد خصص حتى الآن قروض لأكثر من 23 ألف مستفيد منذ إعلانه في بداية العام عن نيته استهداف تقديم 85 ألف دعم تمويلي خلال العام 2017م من خلال آلية التمويل المدعوم وذلك عبر الإعلان عن 7,700 مستفيد جديد في منتصف كل شهر ميلادي ممن هم على قوائم الانتظار لدى الصندوق. وقد استحدث الصندوق آلية التمويل المدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية بهدف تقليص مدة الانتظار إلى خمس سنوات وذلك مقابل تمويل عدد أكبر من المواطنين لتأتي هذه الآلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية وبرنامج التحول الوطني 2020م ورؤية المملكة 2030م الرامية إلى تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي.
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- حاسبة الدعم السكني للتعرف على مقدار الدعم المستحق لكل مواطن مع مستوى الدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة
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