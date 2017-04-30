بعد تورطها في حادثة المسجد النبوي.. الداخلية تعلن: خلية جدة الإرهابية قتلت أحد أفرادها بوحشية بعد شكوك تسليم نفسه – فيديو وصور

المحتوى السابق المحتوى التالي حاسبة الدعم السكني للتعرف على مقدار الدعم المستحق‎ لكل مواطن مع مستوى الدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة