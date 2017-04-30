لقي رجل أعمال كويتي وإعلامي إيراني معارض مصرعهما، في هجوم مسلح نفذه مجهولون مساء أمس السبت، بعدما اعترضوا سيارتهما في أحد شوارع مدينة اسطنبول التركية.

وقالت وسائل إعلام تركية إن رجل الأعمال الكويتي يدعى محمد متعب الشلاحي، وكان برفقة صديقه الإعلامي المعارض للنظام الإيراني “سعيد كريمان”، عندما اعترضت طريقهما سيارة رباعية الدفع، وترجل مَن كانوا فيها وقاموا بإطلاق الرصاص على “الشلاحي” ومرافقه، ولاذوا بالفرار.

وأبانت أن الإعلامي الإيراني -الذي يملك وسائل إعلام وقنوات فضائية معارضة- توفي في الحال، بينما توفي “الشلاحي” لاحقاً في المستشفى متأثراً بجراحه. ونقلت وسائل إعلام كويتية أن الشلاحي أصيب بثلاث طلقات نارية، فيما تلقى الإيراني 27 طلقة.

من جانبه قال النائب الكويتي وليد الطبطبائي: “اغتيال محمد متعب الشلاحي في اسطنبول جريمة سياسية وعلى الجهات الأمنية والدبلوماسية أن تتحرك على أعلى مستوى للمشاركة في التحقيق وكشف الجناة.”

https://www.youtube.com/watch?v=w1-e6Vzm0GM





