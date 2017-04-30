أصدرت المحكمة الجزائية المتخصّصة حكماً ابتدائياً بحق متهم (سعودي الجنسية) يقضي بقتله تعزيراً عقب إدانته بإطلاق النار على شرطة العوامية بقصد قتل رجال الأمن..بحسب مزمز
تفصيلاً؛ فقد ثبتت إدانة الإرهابي بالاشتراك مع عددٍ من الأشخاص بالسعي لزعزعة الأمن من خلال حرصه على الاعتداء على رجال الأمن وإطلاقه النار من سلاح رشاش بالقرب من مركز شرطة العوامية بقصد قتل رجال الأمن بذلك المركز، وشراؤه سلاحاً من نوع رشاش كلاشينكوف مع عدد عشرين طلقة بقصد الإخلال بالأمن, وقيامه ببيع سلاح رشاش من نوع كلاشينكوف مع عدد عشرين طلقة على أحد الأشخاص، وقيامه بتعليق أعلام سوداء على أعمدة الإنارة ببلدة العوامية لإثارة الفتنة وزعزعة الأمن، ولشناعة ما أقدم عليه المدعى عليه فقد قرّرت المحكمة قتله تعزيراً.
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