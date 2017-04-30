ترفع اللجنة الوزارية المعنية ببرنامج حساب المواطن، السياسات الخاصة بالبرنامج للمقام السامي خلال الأسبوع الجاري، بعدما كان المسؤولون قد أكدوا خلال الأشهر الماضية لأكثر من مرة الالتزام بالرفع بالسياسات قبل الأول من شهر مايو الذي يوافق يوم غد الاثنين..بحسب مزمز
وتفصيلا: تشمل السياسات التي سيتم رفعها، الكشف عن إحصائيات المستحقين، ونسب الدعم المقترحة لبداية البرنامج، وطرق حساب الدخل، وغيرها من السياسات وتفاصيل البرنامج. ويُنتظر بعد إقرار السياسات من المقام السامي إعلان تفاصيلها بشكل رسمي وموعد بدء صرف أولى الدفعات.
يذكر أن مجموع المسجلين في البرنامج زاد على 12 مليون مواطن، وعدد الأسر يزيد على 3.5 مليون أسرة، هناك نحو 227 ألفاً من المسجلين سيُطلب منهم توفير بعض المستندات وفقاً للبرنامج.
- بعد تورطها في حادثة المسجد النبوي.. الداخلية تعلن: خلية جدة الإرهابية قتلت أحد أفرادها بوحشية بعد شكوك تسليم نفسه – فيديو وصور
- حاسبة الدعم السكني للتعرف على مقدار الدعم المستحق لكل مواطن مع مستوى الدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة
- علق أعلاماً سوداء لإثارة الفتنة.. القتل تعزيراً لإرهابي أطلق النار على شرطة العوامية لإستهداف رجال الأمن
- اقترب موعد صرف أولى دفعات حساب المواطن.. تعرف على آخر تطورات البرنامج!
- سفير المملكة بالنرويج رداً على الادعاءات الغربية حول قيادة المرأة وولاية الرجل: ليست مشكلتكم!
- وزير الصحة: سنقدم خدمات للمواطنين تغنيهم عن السفر للعلاج في الخارج
- بعد الضجة الإعلامية التي أثارها حديثه بـ رويترز.. الخطيب: فهموني بشكل خاطئ وهذا ما قصدت
- رفع مستوى التأهب بعد أمطار غزيرة.. شملت مكة وجدة وجازان
- غياب التنسيق يعيق مشروعات الكهرباء والمياه
- تفاصيل جديدة عن حادثة سيهات.. القتيل في شهر العسل والمخطوف سبق أن تعرض للإصابة