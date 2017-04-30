تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوفد من قبيلة يطلب الصلح في قضية مضاربة ولكنهم تفاجؤوا برد متحدث الخصم..بحسب مزمز
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام شخص في مضاربة بتكسير اسنان خصمه, وبعد وصول الأمر إلى الجهات المختصة قام وفد من قبيلة المعتدي بزيارة القبيلة الأخرى لطلب الصلح والتنازل, ولكن شيخ قبيلة الضحية لم يستقبلهم في جلسة الصلح وقام بإرسال متحدث ينوب عنه حيث قال أمام الحضور نحن نسعى والشيخ يسعي ولكن نحن من فتحنا باب الشر ومنافذ للجاهل والغاوي فالشريعة عطلت بسبب الوجاهات والمشايخ والأعراف وكذلك النظام عطل واستخدمت الأعراف بين القبائل التي حملتهم أشياء ليس لها سبب. وأضاف أنه لو الشريعة تطبق على هؤلاء لكانت رادعاً لغيرهم.
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