قال المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم إن المواطن المتقدم على برنامج الدعم السكني، من حقه رفض المنتج السكني أكثر من مرة إذا لم يكن مناسباً له.
وأضاف السويلم، وفقاً لصحيفة “عكاظ”، أن المواطن في حال رفضه المنتج السكني لن يفقد أحقيته في الاستحقاق، وستبقى نقاطه كاملة، ويحق له استبدال المنتج بآخر يناسبه، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على توفير المنتج المناسب لكل مواطن، كونها تمتلك عدداً من البرامج التي تتناسب مع دخله.
وأشار إلى أن رفض المنتج يختلف من شخص لآخر، فبعضهم من يرفض المشروع أو الموقع أو المنطقة، والبعض الآخر يرفض ليظل استحقاقه كما هو حتى يجد السكن المناسب له، مبيناً أن نسبة قبول المنتجات عبر برنامج “وافي” مرتفعة جداً، وتزيد كل دفعة عن سابقتها.
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